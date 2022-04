Porti, l'assessore Benveduti in visita al terminal Psa di Pra': "Logistica settore centrale" - Genova 24

Genova. Regione Liguria in visita istituzionale al Psa Genova Pra’, con l’assessore regionale allo Sviluppo economico, ai Porti e alla logistica Andrea Benveduti che ha incontrato l’amministratore delegato Roberto Ferrari e il direttore generale Roberto Goglio.

“La logistica, oggi più di ieri, è settore centrale in tutte le catene del valore – racconta l’assessore Andrea Benveduti – Come Regione Liguria, con la visita odierna al Psa Genova Pra’ proseguiamo la ricognizione tra le realtà più importanti regionali in ambito portuale”.

“Per non tradire la percezione che si ha all’estero della Liguria, quale potenziale fulcro di sviluppo – aggiunge Benveduti – occorre accelerare su quelle infrastrutture terrestri che permetteranno un più agevole collegamento con il sud e il centro Europa. Mercati strategici per lo sviluppo economico della nostra regione, che lo scalo di Pra’, già terminal di riferimento nell’ambito delle rotte marittime internazionali, intende sviluppare. Inoltre, ci è stato illustrato un interessante progetto di investimento, che si serve dell’utilizzo di innovative pale eoliche a basso impatto ambientale, in linea con la frontiera della generazione rinnovabile diffusa da noi indicata per mitigare gli effetti dell’attuale crisi energetica”.