Pontedecimo, si schianta in moto: 18enne muore sul posto - Genova 24

Genova. Nel tardo pomeriggio di oggi, dopo le 17, si è verificato un drammatico incidente in via Isocorte, a Pontedecimo, dove un motocilista di 18 anni si è schiantato contro un muro ed è morto poco poco.

Secondo le prime informazioni, non sarebbero coinvolte altre persone o mezzi. Apparentemente il giovane avrebbe causato l’incidente autonomamente.

Sul posto un’automedica del 118 e il personale medico che ha tentato di rianimare il giovane, apparso in condizioni disperate fin dal primo momento. Presente anche la polizia locale per tutti gli accertamenti del caso. Indagini in corso circa la ricostruzione del sinistro.

Notizia in aggiornamento.