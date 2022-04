Ponte Morandi, Possetti: "Grande soddisfazione, tutti rinviati a giudizio e si potrà fare il memoriale" - Genova 24

Genova. “Oggi è arrivata la conferma di quello che noi sosteniamo da tutto questo tempo. Per questo ovviamente siamo molto soddisfatti”. Lo dichiara Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime del ponte Morandi, mentre è ancora in corso l’udienza preliminare per il crollo di ponte Morandi.

“Ora torno dentro – dice – perché voglio ringraziare i pubblici ministeri”. Soddisfazione anche per la decisione del gup Paola Faggioni di lasciare sotto sequestro i reperti ma consentendo lo spostamento: “In questo modo potremo realizzate il parco della memoria è questo è molto importante”.

Sul patteggiamento, dice: “E’ stato accettato, non c’erano grandi dubbi perché la procura aveva dato parere positivo, questo può avere effetti sia positivi sia negativi, positivi perché significa che l’impianto accusatorio regge, negativi il fatto che possa dare il la alla definizione dell’acquisizione di Cdp, cosa a cui noi siamo contrari perché per noi significa lo Stato che cala le braghe di fronte a una vicenda di tale gravità”, conclude.

Soddisfatta per il rinvio a giudizio anche Paola Vicini, mamma di Mirko. “Sono molto sollevata anche per chi non ha potuto anche essere con noi, per gli altri parenti. Forza e coraggio, andiamo avanti perché prima o poi riusciremo a ottenere giustizia” ha detto all’uscita di palazzo di giustizia confermando la “grande commozione al momento della lettura del rinvio a giudizio”.

Il primo pensiero quanto il giudice ha pronunciato il rinvio a giudizio? “Giustizia per mio figlio e anche per gli altri e una grande commozione”. Il fatto che i reperti del ponte, pur restando sotto sequestro, possano essere spostati per consentire la realizzazione del Memoriale del ponte è visto dai parenti delle vittime come passaggio molto importante e a atteso: “Finalmente si potrà andare avanti. Sarà un luogo fondamentale per il ricordo perché adesso è facile ricordare, ma fra qualche anno, affinché la memoria non vada persa, questo luogo sarà molto importante”.