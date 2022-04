Ponte Morandi, il 7 luglio comincia il processo: tutti a giudizio Castellucci e gli altri 58 imputati - Genova 24

Genova. Andranno tutti e 59 a processo gli imputati del ponte Morandi, considerati a vario titolo responsabili del crollo che il 14 agosto 2018 è costato la vita a 43 persone. Lo ha deciso il gup Paola Faggioni a conclusione dell’udienza preliminare, durata oltre cinque mesi. Fissata anche la data del processo vero e proprio: comincerà il 7 luglio.

Le accuse, per l’ex Ad di Aspi Giovanni Castellucci e altre 58 persone sono omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, omissione d’atti d’ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, disastro colposo, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il giudice ha anche accettato il patteggiamento chiesto dalle società Aspi e dalla controllata Spea, che ha già ottenuto il parere favorevole della Procura. Le due società, imputate in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti i cui dipendenti si rendono responsabili di reati penali, pagheranno nel complesso quasi 30 milioni di euro

Il giudice non ha disposto, come chiesto dai sostituti procuratori Walter Cotugno e Massimo Terrile, il dissequestro dei reperti del ponte. Tuttavia essi potranno essere spostati dal capannone che li ospitava.

Una notizia, quest’ultima, molto attesa dal Comune di Genova e dai familiari delle vittime visto che proprio in quegli spazi dovrà essere realizzato il memoriale del ponte. Il Comune e la procura interoloquivano ormai da mesi per trovare una soluzione.

L’udienza preliminare è durata poco più di cinque mesi. I pubblici ministeri hanno parlato per 11 udienze alla fine delle quali hanno chiesto il rinvio a giudizio per l’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci e gli altri 58. “Il Morandi – hanno detto i pm – era una bomba a orologeria. Si sentiva il tic tac ma non si sapeva quando sarebbe esploso”. A metà marzo le due società, dopo il parere favorevole della procura, hanno chiesto di uscire dal processo con il patteggiamento pagando circa 30 milioni.

Le indagini della guardia di finanza sono durate oltre tre anni. Due gli incidenti probatori: uno sullo stato del viadotto al momento della tragedia e il secondo sulle cause che hanno provocato il crollo. Per potere celebrare le udienze in piena emergenza covid è stata allestita una tensostruttura al centro di palazzo di giustizia per ospitare le oltre 200 persone tra parti civili, imputati, avvocati.

Il collegio di magistrati che dovrà processare da luglio i 59 imputati dovrebbe essere, da assegnazione automatica tabellare, il primo della prima sezione, presieduto dal giudice Roberto Cascini. Nello stesso collegio tuttavia è presente anche Riccardo Crucioli, fratello dell’avvocato e candidato sindaco Mattia. E’ probabile quindi che Crucioli chieda di astenersi dal processo. E gli altri membri del collegio, potrebbero – visti i carichi di lavoro che stanno gestendo, chiedere a loro volta l’assegnazione ad un’altra sezione, quella presieduta dal magistrato Paolo Lepri, specializzato fra l’altro in delitti colposi. Accanto a lui potrebbero sedere i magistrati Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori, secondo alcuni rumors di palazzo di giustizia, ma l’assegnazione si conoscerà solo nelle prossime settimane.