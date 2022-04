Podismo: Ghebrehanna Savio, Giulia Baldini e Sirio Dettori campioni regionali sui 10 chilometri - Genova 24

Pietra Ligure. Si è svolta con successo, nella mattinata odierna, la seconda edizione de La Rapidissima 10K, corsa podistica organizzata dall’Asd RunRivieraRun sul viale della Repubblica, che congiunge Pietra Ligure a Borgio Verezzi, attraverso un circuito di 3,3 chilometri da ripetere tre volte.

Un percorso misurato e certificato dalla Fidal, molto veloce, che è stato affrontato in una giornata dalle buone condizioni meteo: la pioggia, caduta nella notte, ha risparmiato i podisti e il vento era quasi assente. L’evento, quest’anno, era valevole anche quale campionato regionale della specialità dei 10 chilometri su strada e pertanto, per gli atleti tesserati per le società liguri, rivestiva particolare importanza. Grazie ai due comuni interessati, Pietra Ligure a Borgio Verezzi, è stato possibile svolgere la gara in un viale chiuso al traffico, in piena sicurezza.

Nutrita la partecipazione, con ben 322 pettorali assegnati. Qualche assenza e qualche ritiro hanno fatto sì che fossero 268 gli atleti giunti al traguardo. La manifestazione era intitolata alla memoria di Giancarlo Negro e, prima del via, è stato suo figlio Riccardo a consegnare il premio alla società più numerosa dopo i “padroni di casa” della RunRivieraRun, ovvero l’Asd Zena Runners.

Lo start è stato dato alle ore 9,30. In testa, dopo il primo giro, è transitato un gruppetto di quattro atleti, che poco dopo si è scisso, con il kenyano Eric Muthomi Riungu che ha preso il largo. Tesserato per l’Atletica Saluzzo, classe 1990, vincitore ieri della Mezza del Marchesato, ha primeggiato col tempo di 30’48”. Seconda posizione per Salvatore Gambino della DK Runners Milano in 31’13”, terza per Ghebrehanna Savio del Team Casa della Salute in 31’38”.

In ambito femminile Addisalem Belay Tegegn, etiope, anch’ella tesserata per l’Atletica Saluzzo e vincitrice ieri della mezza maratona in terra piemontese, ha bissato il successo ottenuto lo scorso anno, impiegando 14 secondi in più: 33’54”, giungendo diciottesima assoluta. Seconda classificata la kenyana Lucy Wambui Murigi (Atletica Saluzzo) in 34’38”, tallonata dalla ligure Aurora Bado (Free-Zone), terza in 34’43”.

La classifica maschile, con 194 podisti al traguardo, prosegue con quarto il giovanissimo classe 2001 Mattia Galliano (Roata Chiusani) in 32’12”, quinto Adriano Curovich (Atletica Vinci) in 32’21”, sesto il triathleta Ivan Cappelli (RunRivieraRun) in 32’29”, settimo Marco Mazzon (GP ATP Torino) in 32’53”, ottavo Sirio Dettori (Trionfo Ligure) in 32’54”, nono Pier Francesco Figone (Atletica Mondovì) in 32’57”, decimo Andrea Aragno (Atletica Fossano) in 32’59”, undicesimo Luca Olivero (Foce Sanremo) in 33’06”, dodicesimo Davide Cane (Sai Frecce Bianche) in 33’09” e via via tutti gli altri.

La graduatoria femminile, con 74 classificate, vede poi quarta Antonia Gianca Spero (DK Runners Milano) in 37’38”, quinta Arianna Lutteri (Calcestruzzo Corradini) in 37’50”, sesta Nicol Albina Cavallera (GP ATP Torino) in 39’13”, settima Romina Casetta (GSR Ferrero) in 39’13”, ottava Mastewal Ghisio (Atletica Saluzzo) in 39’55”, nona Laila Francesca Hero (Atletica Arcobaleno) in 4’24”, decima Sara Vasone (Olimpiatletica) in 40’36”.

Clicca qui per consultare la classifica completa.

Nelle categorie anagrafiche, dalle quali sono stati esclusi i primi cinque e le prime cinque assoluti, ecco i podi.

AJPM: 1° Sirio Dettori, 2° Gilberto Morro, 3° Davide Boeri. SM: 1° Ivan Cappelli, 2° Marco Mazzon, 3° Pier Francesco Figone. SM35: 1° Luca Olivero, 2° Davide Cane, 3° Cristiano Salerno. SM40: 1° Simone Toffano, 2° Carlo Cangiano, 3° Claudio Cabodi. SM45: 1° Andrea Giorgianni, 2° Alessandro Giannone, 3° Massimo Cimino. SM50: 1° Massimo Di Prima, 2° Marco Parodi, 3° Lorenzo Trincheri. SM55: 1° Enrico Rampa, 2° Maurizio Carli, 3° Cesare Siri. SM60: 1° Antonio Benvenuto, 2° Gabriele Barlocco, 3° Giovanni Abrate. SM65: 1° Bruno Guadagnini, 2° Francesco Trocino, 3° Vincenzo Adinolfi. SM70+: 1° Enio Ariazzi, 2° William Stua, 3° Gianni Pandoro.

AJPF: 1ª Laura Demaria, 2ª Giulia Baldini. SF: 1ª Mastewal Ghisio, 2ª Celestina Malugani, 3ª Federica Fugazza. SF35: 1ª Sara Vasone, 2ª Sara Lagormasino, 3ª Sara Panizzi. SF40: 1ª Nicol Albina Cavallera, 2ª Romina Casetta, 3ª Laila Francesca Hero. SF45: 1ª Roberta Iebole, 2ª Mara Minato, 3ª Marcella Ferraro. SF50: 1ª Giuseppina Mattone, 2ª Clara Rivera, 3ª Francesco Canepa. SF55: 1ª Cristiana Parisi, 2ª Rosa Staiano, 3ª Marina Bonora. SF60: 1ª Gabriella Gallo, 2ª Fernanda Ferrabone.

Per quanto riguarda i campionati regionali, a premiare era presente Alessandro Basso, consigliere regionale Fidal. Il campione regionale maschile Senior è Ghebrehanna Savio (Team Casa della Salute), secondo Ivan Cappelli (RunRivieraRun), terzo Luca Olivero (Foce Sanremo). Il titolo Senior femminile è stato vinto da Laila Francesca Hero (Atletica Arcobaleno), seconda Sara Lagomarsino (Atletica Levante), terza Celestina Malugani (Atletica Vallecrosia). Tra gli Junior maschili successo di Davide Boeri (Atletica Ceriale San Giorgio), secondo Leonardo Paglieri (Cus Genova). Tra le Junior femminile la campionessa ligure è Giulia Baldini (Gruppo Città di Genova). Primo nella categoria Promesse è Sirio Dettori (Trionfo Ligure).

Poco dopo la fine della gara, presso il centro polivalente, sono state effettuate le premiazioni. Premi ai primi cinque assoluti e ai primi tre di ogni categoria anagrafica, maschili e femminili. per finire, chiusura con le premiazioni dei campioni regionali liguri della 10 chilometri su strada.

Nei video i concorrenti al traguardo e tutte le premiazioni