Plusvalenze, il Tribunale della Figc proscioglie anche Sampdoria e Genoa - Genova 24

Genova. Tutti prosciolti i dirigenti e le società finite a giudizio al tribunale nazionale federale per il caso delle presunte plusvalenze fittizie, che vedeva coinvolti 11 club italiani e 61 dirigenti, accusati a vario titolo di illeciti amministrativi per aver contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili, secondo la tesi della procura federale non accolta dal Tfn.

La procura aveva chiesto per il Genoa 6 mesi e 10 giorni per Enrico Preziosi, Giovanni Blondet, 10 mesi e 15 giorni per Alessandro Zarbano, 6 mesi e 10 giorni anche per Diodato Abagnara

Per la Sampdoria le richieste riguardano più persone: Massimo Ienca 8 mesi e 20 giorni; Massimo Ferrero 12 mesi, Antonio Romei 7 mesi, Paolo Repetto, Gianluca Tognozzi, Giovanni invernizzi, Paolo Fiorentino 8 mesi, Giuseppe Profiti, Enrico Castanini, Gianluca Vidal, Adolfo Praga 6 mesi e 20 giorni.

“Il tribunale federale nazionale – sezione disciplinare ha prosciolto U.C. Sampdoria, i suoi dirigenti e componenti del consiglio di amministrazione da tutti gli addebiti formulati dalla procura federale nell’ambito dell’indagine sulle cosiddette plusvalenze” questo quanto si legge da una nota apparsa sui profili ufficiali della società sportiva. All’esito di tre giorni di udienza è emerso come non sia stata posta in essere alcuna violazione e che tutti i bilanci sono sempre stati redatti in conformità ai principi contabili e in linea con le disposizioni che regolano la compravendita di calciatori”.