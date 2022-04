Piazza Santa Fede, appuntamento ogni mercoledì con il Mercato dei produttori - Genova 24

Genova. Appuntamento mercoledì 6 aprile in piazza Santa Fede a Genova con il Mercato dei Produttori. L’iniziativa, che si ripeterà ogni mercoledì, è promossa da La Spesa in Campagna Cia Liguria in collaborazione con Liguria Genuina e Antichi Ortaggio del Tigullio.

Dalle ore 9 alle ore 13 nel cuore di Genova il mercato accoglierà le principali eccellenze della produzione agricola ligure: olio extra vergine e olive taggiasche, sciroppo di rosa, produzioni orticole e aromatiche tipiche, formaggi ottenuti da latte di “cabannina”, prodotti dalla lavorazione del grano e delle farine, tipici delle vallate genovesi di confine con il Piemonte.