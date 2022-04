Peste suina, salgono a 94 le positività: due nuovi casi in Liguria - Genova 24

Liguria. Sono due i nuovi casi di positività riscontrati in Liguria, secondo gli aggiornamenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Salgono quindi a 94 le positività accertate nella “zona di protezione II”: 57 per ritrovamenti in Piemonte, 37 in Liguria.

La mappa della “zona di protezione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 12 aprile 2022.

I due nuovi casi sono stati riscontrati in provincia di Genova a Campo Ligure (sette le positività totali da quando è iniziata l’emergenza).