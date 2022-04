Peste suina, la Cia Liguria: "Bene il primo provvedimento del commissario su depopolamento cinghiali" - Genova 24

Genova. “Il provvedimento emanato dal Commissario per PSA, Angelo Ferrari, stabilisce finalmente i criteri e le modalità di intervento delle Regioni per contrastare il fenomeno della peste suina. In particolare viene indicata la possibilità di dare il via al “depopolamento” attraverso adeguate misure che evitino l’allontanamento e la dispersione degli animali”. Lo dice la Cia in una nota.

“Attendiamo ora il Piano specifico della Regione Liguria – dichiara Stefano Roggerone, presidente regionale di CIA Liguria -. Il Commissario ha definito le linee di indirizzo che servivano a completare il quadro. Ora non ci sono più ostacoli a dare il via alle prime fasi di cattura ed abbattimento”.

Dopo altre tre mesi dai primi casi e dal pressoché immediato abbattimento dei suini in allevamento ( peraltro animali sani e governati) finalmente si procederà anche alla riduzione della presenza dei selvatici nell’area individuata dai provvedimenti Ministeriali e del Commissario.

“Un atto dovuto per rispetto agli allevatori e agli agricoltori che hanno subito danni senza colpa e si sono immediatamente allineati alle misure imposte dalla situazione – conclude Stefano Roggerone -. Vorremmo ora vedere altrettanta sollecitudine nel ricondurre il numero di cinghiali presenti sul territorio, entro i limiti di “sostenibilità” indicati dall’autorità scientifica”.