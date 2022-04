Perquisizione nella sede romana dell'Usb, a Genova presidio sotto la Prefettura: "Vergognosa provocazione" - Genova 24

Genova. Una “vergognosa provocazione“. Così l’Usb Liguria definisce la perquisizione di questa mattina da parte dei carabinieri nella sede romana del sindacato. I militari, alla ricerca di armi dopo una telefonata anonima, avrebbero trovato nello scarico del wc un involucro di cellophane con dentro una pistola. “Chiunque conosca la nostra sede nazionale sa che è quotidianamente frequentata da centinaia di lavoratori ed è accessibile a chiunque, corne tutte le nostre sedi” dice il sindacato.

“Una macchinazione ed una provocazione tanto grossolane quanto vergognosamente mirate a screditare un’organizzazione che si batte da sempre con coerenza e radicalità a fianco di migliaia di lavoratori, precari , inquilini e tutti coloro che vedono ogni giorno negarsi diritti fondamentali” prosegue la nota del sindacato ligure che parla però di un ” un salto di qualità in una strategia che vede da molto tempo ormai criminalizzare ogni forma di dissenso, come si é ben visto qui a Genova in questi anni con decine di denunce e condanne a carico di attivisti, militanti politici e sindacali”.

“A chi cerca armi suggeriamo di guardare nelle nostre banchine e nei nostri aeroporti – conclude il sindacato – dove le armi che massacrano lavoratori e masse popolari circolano impunemente”. Per protestare contro quanto accaduto domani, giovedì 7 aprile, l’Usb ha indetto un presidio a partire dalle 17.30 in largo Eros Lanfranco davanti alla Prefettura.