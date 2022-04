Pensioni e sicurezza, Forza Italia mette gli "anziani al centro" - Genova 24

Genova. Giovedì 7 aprile alle ore 16.30 presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi avrà luogo il convegno “Gli anziani al centro. Sicurezza sociale e rivalutazione delle pensioni”, promosso da Guido Grillo, vice presidente del Consiglio Comunale e consigliere decano di Forza Italia, coordinatore regionale del Movimento Seniores di Forza Italia Liguria, che modererà i lavori.

Interverranno l’on. Enrico Pianetta, coordinatore nazionale dei Seniores azzurri, il garante degli anziani del Comune di Genova, Paolo Tanganelli, il capogruppo di Forza Italia in Comune Mario Mascia e il consigliere comunale Stefano Costa, il capogruppo in Regione Claudio Muzio, gli onorevoli Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli e il coordinatore regionale di Forza Italia e sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco. Prenderanno la parola anche il responsabile metropolitano dei Seniores di Forza Italia Genova Claudio Eva, la responsabile provinciale dei Seniores della Spezia Maria Grazia Testa, il responsabile provinciale dei Seniores di Genova Maurizio Barsotti, il responsabile provinciale dei Seniores di Imperia Roberto Pecchinino.

Nel corso del convegno verranno illustrate le proposte di legge nazionali di Forza Italia e le iniziative comunali e regionali sulle politiche per gli anziani, in particolare per ciò che concerne le pensioni e la sicurezza sociale. “Per Genova e la Liguria il tema degli anziani, della tutela dei loro diritti e della promozione del loro ruolo – dichiarano i promotori dell’evento – riveste un’importanza che richiede adeguate iniziative legislative e specifici provvedimenti amministrativi. In quest’ottica il nostro partito si è fatto promotore dell’istituzione della figura del garante degli anziani sia in Regione che in Comune. Il nostro obiettivo, centrale nel nostro programma, è quello di valorizzare il contributo che gli anziani portano alla nostra società in termini di esperienza e saggezza e di porre in essere azioni che consentano di fare passi in avanti nella effettiva tutela di una fascia di cittadini così demograficamente numerosa e socialmente rilevante a Genova e in Liguria”, concludono gli esponenti di Forza Italia.