Pedoni investiti sulle strisce pedonali a San Teodoro e Sestri Ponente: entrambi in ospedale - Genova 24

Genova. Altri due episodi di investimenti sulle strisce pedonali a Genova, per fortuna entrambi senza gravi conseguenze.

Il primo incidente alle 17.50, quando un uomo di età compresa tra 50 e 60 anni è stato investito mentre attraversava all’incrocio tra via Bologna e via Ferrara. A soccorrerlo i volontari e l’automedica del 118. Per le ferite riportate l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Genova.

Alle 18.40 episodio analogo a Sestri Ponente, in via Biancheri: protagonista in questo caso una donna sulla cinquantina, anche lei investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Anche in questo caso è intervenuta l’automedica che ha accompagnato l’infortunata al Villa Scassi per il ricovero in codice giallo, con traumi giudicati non gravi.

Da segnalare anche nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, un tamponamento a catena in autostrada tra Genova Est e Nervi con bilancio finale di quattro feriti portati in codice giallo all’ospedale San Martino.