Pasquetta, traffico in tilt sulle autostrade: in A10 code chilometriche e chiusura per incidente - Genova 24

Genova. Situazione critica sulle autostrade della Liguria a causa del mix esplosivo generato da controesodo di Pasquetta, incidenti e alcuni restringimenti di carreggiata ancora in vigore nonostante il piano di rimozione annunciato da Autostrade e dalle altre concessionarie negli scorsi giorni.

Traffico in tilt sull’autostrada A10, dove il tratto tra Finale Ligure e Spotorno è stato chiuso per un incidente e riaperto poco dopo le 18.00. In direzione Genova si sono formati in totale fino a 25 chilometri di coda: 6 sono tra Andora e Albenga a causa di un cantiere, altri 19 tra Borghetto Santo Spirito e Savona per il traffico intenso. Nel tardo pomeriggio, la coda è diminuita a 16 chilometri, arrivando fino a Spotorno.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, trasportate in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Uno dei due ha riportato un grave trauma addominale-toracico.

Registrati altri 3 chilometri di coda tra Varazze e il bivio A10/A26 per una riduzione di carreggiata.

Sulla A12 code a tratti tra Rapallo e il bivio con la A7 per il traffico intenso. In giornata si sono registrati fino a 7 chilometri di coda in A7 tra Bolzaneto e Busalla per un altro restringimento di carreggiata.

In occasione delle festività pasquali e dei ponti primaverili Autostrade per l’Italia, sulle tratte di competenza della A10, A26, A12 e A7 ha rimosso i cantieri sino al 9 maggio, per mitigare i disagi. Nei tratti di competenza di Autofiori la rimozione è stata prevista fino a lunedì 2 maggio nel tratto Savona-Albenga (dalle 12 di oggi rimozione di tutti i cantieri in direzione Francia, da giovedì 14 in direzione Genova).

Il rovescio della medaglia però è positivo: la Liguria in occasione delle festività pasquali ha fatto il pieno di turisti. Gli albergatori hanno esultato per “essere tornati ai livelli pre-Covid”. Fanno eco il presidente di Regione Giovanni Toti e l’assessore regionale Gianni Berrino: “Straordinaria Pasqua di tutto esaurito. E’ il preludio di un’eccezionale stagione primavera-estate”.