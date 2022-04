Pasquetta, boom di escursioni e infortuni: 70enne soccorsa in elicottero sul monte di Portofino - Genova 24

Genova. Giornata di Pasquetta e bel tempo sulla Liguria con boom di gite fuori porta e quindi anche di interventi per recuperare escursionisti infortunati e in difficoltà.

Il primo episodio oggi si è verificato sul monte di Portofino. I tecnici del soccorso alpino e speleologico della Liguria e vigili del fuoco hanno soccorso una donna di 70 anni, genovese, che durante un’escursione con un’amica è scivolata procurandosi una forte contusione ad una gamba.

La donna è stata raggiunta in località Toca dove le sono state praticate le prime cure. Viste le sue condizioni (non era in grado di camminare) e la distanza dalla strada, è intervenuto l’elisoccorso Grifo che l’ha issata a bordo e trasportata all’ospedale San Martino di Genova in codice giallo.

A Capo Noli due climber si sono ritrovati bloccati su una parete rocciosa per un infortunio alla mano durante l’arrampicata. A trarli in salvo sono stati anche in questo caso i tecnici del soccorso alpino e speleologico Liguria e i vigili del fuoco.

I due, italiani, entrambi classe ’94, sono stati recuperati, dopo aver fissato un palo pescante (cioè un attrezzo che viene posizionato sul ciglio delle pareti rocciose), con un sistema di paranco. Per entrambi non c’è stato bisogno di ricovero in ospedale.