Parto in autostrada, mamma e papà fanno "da soli" aiutati dall'ostetrica via telefono - Genova 24

Tigullio. Avventura a lieto fine questa mattina intorno alle 7.30 per quella che da qualche ora è una nuova coppia di genitori. Una donna con una gravidanza agli sgoccioli ha avuto la rottura delle acque mentre si trovata in auto con il marito.

I due erano in autostrada e l’uomo, agitato vista la situazione, ha chiamato il centralino dell’ospedale di Lavagna per avere aiuto. Non c’era tempo per far arrivare un’ambulanza e il centralino ha passato la chiamata a un’ostetrica, Rachele Firenze.

La giovane ha guidato l’uomo e la donna passo per passo e il bambino è venuto alla luce sano e salvo, così come la mamma. Molti, sui social, gli attestati di stima nei confronti dell’operatrice sanitaria.