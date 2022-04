Parco Portofino, Regione: "Le sentenze contro il decreto mantengono la validità. Ci si basa su condivisione con i territori" - Genova 24

Genova. “La quarta sezione del Consiglio di Stato non ha accolto la richiesta di sospensione della sentenza che aveva accolto il ricorso presentato da Regione Liguria contro la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino, ma si è limitata ad accogliere la richiesta cautelare esclusivamente nella parte in cui si chiedeva la fissazione del merito dell’appello” scrive la Regione in una nota diffusa.

E prosegue: “I ricorsi al Tar presentati contro il decreto ministeriale che ha istituito il Parco nazionale sono stati nel complesso 8, tutti accolti, fatto che ha avuto come conseguenza l’annullamento del decreto”.

Regione Liguria inoltre ribadisce il principio secondo cui un parco nazionale non possa nascere con una norma legislativa o una sentenza del giudice amministrativo, ma debba fondarsi sulle decisioni delle amministrazioni locali e di quella regionale, che si esprimono con gli atti dei loro organi rappresentativi.

Regione Liguria, in attesa di una pronuncia definitiva del Consiglio di Stato, continuerà a sostenere nelle sedi opportune una visione di parco nazionale che sia frutto di un percorso di condivisione con gli enti locali.