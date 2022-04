Ospita un conoscente che lo minaccia di morte e gli chiede soldi: 37enne in manette - Genova 24

Genova. La polizia ha arrestato un 37enne per violazione di domicilio denunciandolo per lesioni personali aggravate ed estorsione.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Centro sono intervenuti in soccorso di un cittadino terrorizzato che, in uno stato di forte agitazione, ha detto agli operatori del Commissariato di non voler più tornare all’interno della propria abitazione in quanto un suo conoscente, da ormai 3 giorni si era insediato lì, senza voler più andar via, minacciandolo costantemente di morte se non gli avesse dato del denaro per un lavoro svolto 6 mesi prima per conto di terze persone, per il quale non sarebbe stato ricompensato.

Gli agenti sono andati a casa dell’uomo e hanno trovato il 37enne oltre che la figlia della vittima, con il suo compagno e il loro figlio minore.

Ascoltati separatamente per capire al meglio la dinamica dei fatti, gli agenti hanno accertato la veridicità del racconto, nonché i vari tentativi di richiesta di denaro con minaccia di morte, la sottrazione di un cellulare poi restituito e infine anche la presenza di una piccola lesione inferta alla vittima dalla punta di un coltello da cucina.

Acquisite le informazioni necessarie il 37enne è stato arrestato poiché ritenuto responsabile del reato di violazione di domicilio e deferito in stato di libertà per gli altri reati.