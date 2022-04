Oregina e Lagaccio, nasce un "ambulatorio di quartiere" in sinergia tra Asl 3 e sindacati - Genova 24

Genova. “Nasce l’ambulatorio di quartiere per i cittadini delle zone di Oregina e di Lagaccio, si tratta di un modello di sanità territoriale che nasce grazie alla sinergia tra le organizzazioni sindacali dei pensionati genovesi e Asl 3″. Lo annuncia Ettore Torzetti, segretario generale Fnp Cisl Genova Area Metropolitana.

“L’ambulatorio garantirà la presa in carico tra medico di famiglia, servizi territoriali e ospedale prevedendo anche interventi a domicilio. Sarà importante anche prevedere la presenza di ambulatorio specialistico di geriatria. Questa nuova struttura sarà attiva martedì dalle 16 alle 19 e mercoledì mattina dalle 8 alle 11 presso i locali dell’Asl 3 in via Lagaccio 9″, prosegue Torzetti.

L’utenza potrà ricevere informazioni contattando negli orari di apertura il seguente numero: 0108495969.

“È un primo passo importante ma adesso bisogna lavorare affinché questo modello venga diffuso il più possibile anche in altre zone della città”, conclude Torzetti.