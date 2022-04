Occupazione, sottoscritto protocollo d'intesa con Agi Liguria per il supporto al lavoro autonomo - Genova 24

Genova. È stato sottoscritto oggi il protocollo d’intesa tra Regione Liguria e l’Associazione avvocati giuslavoristi italiani della Liguria (Agi Liguria) per la sperimentazione dei servizi di supporto al lavoro autonomo in Liguria: i membri dell’Agi Liguria collaboreranno, a titolo gratuito, con il personale del Centro per l’Impiego di via Cesarea a Genova, in uno sportello dedicato, per promuovere un’azione di informazione e supporto dedicate alle persone che desiderino essere accompagnate attivamente nella ricerca di un nuovo impiego autonomo o imprenditoriale. La firma di oggi fa seguito all’approvazione in Giunta del protocollo d’intesa dei giorni scorsi, come da adempimento di legge.

“Questa prima collaborazione con una associazione – spiega l’assessore al Lavoro e alle Politiche attive dell’Occupazione della Regione Liguria – permetterà di erogare servizi alle persone che desiderano aviare un percorso lavorativo autonomo, oltre che ai titolari di partita Iva che, avendo cessato l’attività, rientrano tra i destinatari del programma Gol. Si tratta di una sottoscrizione importante, che speriamo faccia da apripista per altri accordi analoghi negli altri Centri per l’impiego della Liguria”.

Nella foto, la firma con l’assessore al Lavoro della Regione Liguria, il presidente di Agi Liguria Gianemilio Genovesi e la vice presidente di Agi Liguria Alessandra Maniglio.