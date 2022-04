Nuovo regolamento per le Scuole Vespertine, discussione fiume in consiglio comunale a Genova - Genova 24

Genova. Quasi due ore di discussione, oggi, in consiglio comunale a Genova, per la votazione e approvazione del nuovo regolamento che disciplini il funzionamento e la gestione delle Scuole Vespertine “per adeguarle alle nuove esigente e sfide poste dalla società”, come nelle intenzioni della giunta Bucci.

Non una passeggiata quella che avrebbe potuto essere una pratica rapida a Tursi. Sul documento sono stati presentati 32 emendamenti (di cui solo 24 ammessi alla discussione), 2 ordini del giorno e una richiesta di sospensiva (da parte del M5s, rifiutata). In aula, tra il pubblico, anche alcune delle insegnanti delle Scuole Vespertine.

Che il tema fosse “sensibile” si era già capito durante le discussioni in commissione consiliare, dove l’opposizione aveva criticato il fatto che non fossero presenti le parti sindacali e l’assessore alla Cultura Grosso oltre a quella alla Famiglia Rosso.

Attualmente le scuole, fondate dal Comune di Genova nel 1897, sono nove, una per municipio: qui si tengono 20 corsi tenuti da altrettante insegnanti. E’ per preservare la loro professionalità che sono stati presentati gran parte degli emendamenti.

“Le scuole non sono solo centri di aggregazione ma scuole vere e proprie, luoghi di formazione” ha ricordato Cristina Lodi, consigliera comunale del Pd. Da altri emendamenti è stata sottolineata la necessità di investimenti per le varie sedi e di un maggior numero di insegnanti, come hanno suggerito Mauro Avvenente di Italia Viva e Enrico Pignone della Lista Crivello.

Emendamenti presentati, sul tema dell’organico e delle sedi, anche da parte del gruppo Lega. Il nuovo regolamento, secondo la giunta, andrà a potenziare la possibilità, per le Scuole, di inserirsi in patti di collaborazione e poter partecipare a reti di partnerariato con soggetti del terzo settore anche per avvalersi di personale non dipendente.

Prevista dal regolamento anche l’apertura delle Scuole a iniziative di integrazione con soggetti pubblici e privati che esercitano attività di educazione permanente. In particolare, le Scuole si attiveranno per collaborazioni con l’istituto professionale Duchessa di Galliera, gli altri istituti appartenenti alla Fondazione Fulgis, fondazione di partecipazione del Comune di Genova, le scuole di ogni ordine e grado.

“Il nuovo regolamento approvato oggi in consiglio comunale rappresenta una svolta importante per il futuro e la continuità alle Scuole Vespertine – dice l’assessore agli Affari legali del Comune di Genova Lorenza Rosso – che da decenni erano ferme al palo. Con il nuovo regolamento garantiamo una presenza delle scuole con il know how delle proprie insegnanti in tutti i Municipi genovesi, aggiorniamo il loro ruolo garantendo la loro continuità e dando una garanzia per il loro futuro, al passo con i tempi. Per valorizzare il ruolo di catalizzatore sociale, com’è stato per generazioni e generazioni, ci siamo impegnati ad attivarsi perché possano affiancarsi con le scuole professionali in percorsi condivisi con la Fulgis. Inoltre, ci attiveremo con le politiche formative della Regione Liguria perché possano essere individuati eventuali accordi per l’inserimento nei percorsi di alternanza sulla lavoro. Al netto delle polemiche di chi avrebbe preferito lasciare tutto com’era, condannando a morte di fatto questa secolare istituzione, noi abbiamo voluto tracciare l’inizio di un percorso per dare un futuro alle scuole e alle loro insegnanti. Dopo l’approvazione del nuovo regolamento, passeremo ad approfondire tutti gli aspetti del funzionamento delle scuole nelle commissioni competenti : ci aspettiamo anche dalla minoranza un serio contributo in merito, proposte fattive e concrete che vadano oltre le sterili polemiche che servono solo a mortificare le Vespertine”.