Nuove piste ciclabili a Chiavari: lavori in corso in passeggiata mare - Genova 24

Chiavari. Sono iniziati i lavori per la prosecuzione della rete ciclabile cittadina. Il progetto, approvato dall’amministrazione per 625mila euro, ottenuti da un finanziamento ministeriale tramite Città Metropolitana, prevede la realizzazione di due nuovi tratti: il primo tra l’ingresso del porto turistico e corso Valparaiso, il secondo per unire il lungomare alla ciclabile di viale Millo, passando per il sottopassaggio.

“Un percorso ciclabile separato dal transito veicolare ed inserito nel contesto esistente, su asfalto colorato in rosso con segnaletica a terra, che dal porto proseguirà accanto ai marciapiedi di corso Valparaiso fino a giungere in piazza Milano. Verrà, quindi, modificato l’orientamento dei parcheggi che diventeranno paralleli alla carreggiata, e sarà inserita un’aiuola verde per separare la ciclabile dagli stalli e dal flusso veicolare – dichiara il consigliere incaricato alle piste ciclabili, Giorgio Canepa.

E continua: “Da piazza Milano in poi, la nuova pista passerà a margine del marciapiede e dei pitosfori presenti e sarà delimitata, anche qui, da un’aiuola verde su tutta la lunghezza fino ad arrivare al civico 66 di corso Valparaiso. Procederemo con una nuova illuminazione a led e caditoie per la regimazione delle acque”.

Poi prosegue: “I pochi stalli blu eliminati verranno recuperati nella nuova area parcheggio di largo Ravenna, nella zona ex Alaggi, e del Torriglia. Per ricollegarsi al centro storico, il percorso passerà nel sottopassaggio di corso Valparaiso, dove verrà eliminata una corsia per le auto, connettendosi con la ciclabile di viale Millo”.

“Una rete complessiva di circa 12 km, che collegherà in un circuito unico il lungofiume con le ciclabili della passeggiata e del centro, per una Chiavari sempre più attenta alle politiche di mobilità sostenibile” afferma il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba.