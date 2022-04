Normac AVB, al via la sedicesima edizione del Torneo Bandeko - Genova 24

Genova. Domenica 10 aprile la Normac AVB e l’Onlus Bandeko organizzano la 16^ edizione del torneo Bandeko, dedicato alle categorie S3, a quelle bimbe e bimbi nati tra il 2009 e il 2015.

Come avviene da sempre, tutti i partecipanti saranno premiati con una medaglia simbolica di cartoncino giallo in quanto ciò che si dovrebbe spendere per le medaglie sarà destinato all’Onlus Bandeko che, dopo essere riuscita nel corso degli anni a costruire un ospedale in una zona remota della Repubblica del Congo, ora sta sostenendo nell’opera di assistenza le popolazioni locali.

Inoltre, vista la drammatica situazione umanitaria che si è venuta a creare in Ucraina per la guerra, ci sarà anche una raccolta di generi alimentari a favore di quella popolazione. Sport e solidarietà uniti come nella tradizione Normac AVB.

Il Torneo si svolgerà al palazzetto dello sport “Lino Maragliano” di Genova Prato con inizio la mattina alle ore 9 con le categorie White e Green e proseguirà nel pomeriggio dalle ore 14.30 con le categorie Red e Blu.

Anche quest’anno la partecipazione al torneo è numerosa ed è divisa in quattro categorie: White (nate/i negli anni 2014/2015) 16 squadre, Green (nate/i negli anni 2012/2013) 16 squadre, Red (nate/i negli anni 2010/2011) 24 squadre e Blu (nate/i nel 2009) 8 squadre.

Nel corso delle premiazioni del mattino la Normac AVB consegnerà una targa ricordo a Francesco Dellepiane, Presidente Onorario e fondatore della Polisportiva Altavalbisagno. Il 13 aprile 2022 ricorrerà infatti il 50° anniversario della nascita della società. Questa targa rappresenta un piccolo gesto per ringraziare Francesco Dellepiane per l’impegno, la tenacia e l’entusiasmo dimostrati in questi 50 anni; valori che ha trasmesso a tutti i componenti della Società.

Roberto Maragliano, organizzatore e anima del torneo