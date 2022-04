"No all'equiparazione della resistenza dei partigiani a quella ucraina e no all'invio di armi": domenica alle 18 il corteo di Genova antifascista - Genova 24

Genova. Arriva come sempre separato dalle manifestazioni istituzionale il corteo che ogni anno Genova antifascista organizza per celebrare il 25 aprile. L’appuntamento quest’anno è fissato per domani, a partire dalle 18, con concentramento in piazza Corvetto.

Il luogo scelto non è casuale perché una delle ragioni della manifestazione è quella di ricordare le recenti condanne di quasi 50 antifascisti per gli scontri con la polizia avvenuti proprio in piazza Corvetto nel maggio del 2019.

Ma le motivazioni sono molteplici. “Scendiamo in piazza anche per affermare la nostra solidarietà a tutti i partigiani del nostro tempo, in particolare ai combattenti nel Donbass che da anni combattono contro il nazismo ucraino – dice in una nota Genova antifascista – Non possiamo che affermare la nostra totale contrarietà all’equiparazione della lotta del popolo ucraino con la resistenza partigiana al nazifascismo”.

Infine, “scendiamo in strada anche per esprimere la nostra contrarietà all’invio di armi al governo ucraino e all’aumento delle spese militari del nostro paese”. “Le conseguenze economiche delle scelte del governo italiano le paghiamo noi – ricordano i militanti – Stiamo assistendo in queste settimane all’aumento del costo della benzina e dei beni alimentari, del gas e dell’elettricità”.

“Come antifascisti non possiamo fingere di non conoscere la connivenza del governo Ucraino con i neonazisti, i crimini commessi nel Donbass dal 2014, la provenienza di Zelensky e le scelte politiche di questi giorni. Non ci pare fantasioso ipotizzare che attraverso i corridoi umanitari si possano infiltrare i nazisti del battaglione Azov e disperdersi in Europa”.

Al termine della manifestazione, che si concluderà in piazza Caricamento, è previsto il collegamento con alcuni militanti presenti in Donbass per parlare del conflitto in corso. Poi la serata proseguirà con una jam session musicale