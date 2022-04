"No ai depositi chimici", un migliaio di persone in corteo per le strade di Sampierdarena - Genova 24

Genova. È partito con circa un migliaio persone al seguito il corteo per dire no al trasferimento dei depositi chimici di Multedo a ponte Somalia, davanti all’abitato di Sampierdarena. La manifestazione è partita da piazza Barabino per arrivare al varco portuale di Lungomare Canepa, varco Etiopia, dove si aggiungeranno i portuali, “toccati” anche loro dalla vicenda, visto che il nuovo assetto portuale potrebbe spostare la movimentazione delle merci con ricadute occupazionali.

Al corteo, richiesto da comitati e cittadini e organizzato dal Municipio Centro Ovest sostenuto dalla maggioranza politica di M5s, Pd e Sinistra Italiana, non è presente il candidato sindaco della coalizione progressista Ariel Dello Strologo (ex componente del cda della Superba, una delle aziende interessate dal trasferimento) che aveva un impegno concomitante.

Per l’eventuale via libera allo spostamento Genova dovrà aspettare ancora: da Roma, infatti, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha passato nuovamente la palla all’Autorità portuale per avere ulteriori chiarimenti necessari per determinare un definitivo parere vincolante. Sul tavolo alcune questioni ancora da approfondire, tra cui la presunta incompatibilità con l’aeroporto sollevata da Enac.

“Se è uno non è d’accordo fa bene a protestare ma la decisione è questa”. Il sindaco di Genova Marco Bucci commenta così la decisione dei cittadini di Sampierdarena di scendere ancora una volta in piazza per dire no allo spostamento dei depositi chimici da Multedo a ponte Somalia, in porto ma a poche centinaia di metri dal quartiere. “Alle proteste rispondo dicendo che questa mattina ho visto il piano di riqualificazione per Sampierdarena, per cui ci sono 140 milioni a disposizione, dalla copertura di lungomare Canepa ai nuovi parcheggi al verde, credo che sia molto bello, sono contento”.

La prossima settimana – anche se non c’è ancora la convocazione ufficiale – è prevista un’audizione in commissione Trasporti della Camera alla quale dovrebbero partecipare non solo il presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini, ma anche il Municipio Centro Ovest e i sindacati dei lavoratori portuali.