Nicolò, la sesta vittima di incidenti da inizio anno: la strage continua sulle strade di Genova - Genova 24

Genova. Si chiamava Nicolò Ottolini il ragazzo morto ieri pomeriggio a Pontedecimo vittima di una terribile caduta con la sua moto e uno schianto devastante conto un muro che non gli ha lasciato scampo. Nicolò è la settima vittima delle strade di Genova da inizio anno: una strage che continua con numeri veramente preoccupanti e che coinvolge ciclisti e motocicliti.

L’incidente di ieri pomeriggio non ha visto interessati altri veicoli, e la polizia locale ha effettuato tutti i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’accaduto che ancora rimane da capire fino in fondo. Quello che è certo è che, ancora una volta, un motociclista ha perso la vita, aggiungendo una croce alla già corposa lista di lutti legati alle strade di Genova di questo 2022.

A febbraio un’altro terribile schianto, sempre in Valpolcevera: Michele Dervishaj, non ancora 20 anni travolto da un’auto privata in via Rivarolo. Dopo l’incidente il giovane viene trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso, dove muore poche ore dopo. Nei giorni successivi l’auto pirata e i suoi conducenti vengono rintracciati. La famiglia decide per la donazione degli organi che in poche ore salvano almeno altre quattro vite.

In precedenza la notte del 3 febbrioa Marco Santeustanio, ha perso la vita sul suo scooter in via Enrico Toti, a Staglieno, dopo lo schianto contro un mezzo parcheggiato avvenuto a seguito di una caduta forse provocata da un’auto in sosta. Lo scorso 7 gennaio a San Fruttuoso un ragazzo di 24 anni, Wenhan Cheng, è morto investito da uno scooter mentre attraversava la strada praticamente sotto casa. L’impatto terribile, probabilmente dovuto alla forte velocità con cui viaggiava il mezzo, che ha scaraventato il corpo del ragazzo decine di metri avanti.

Un ciclista di 45 anni, Valerio Parodi, è morto travolto da un camion lo scorso 10 gennaio, a Bolzaneto, travolto da un tir sul ponte Ponte Divisione Alpina Cuneense. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime testimonianze l’uomo sarebbe rimasto agganciato dal tir in sorpasso. E poi il tragico incidente mortale di via San Felice, a Molassana, avvenuto lo scorso 29 gennaio, dove a perdere la vita è stato Gabriele Biasi, 39enne di Struppa, caduto con il suo 125 mentre tornava a casa, e schiantatosi su un muretto a bordo strada.

Una vero e proprio bollettino di guerra che mette i brividi: lo scorso 2021 si è chiuso con un totale di 14 incidenti mortali, mentre nel 2020 le vittime furono 21, contro i 18 del 2019 e i 24 del 2018. Una lista che non considera però gli incidenti gravi o le stragi sfiorate, come l’ultimo incidente agli Erzelli, dove una ragazza è rimasta schiacciata da un camion perdendo una gamba, e l’investimento sulle strisce davanti alla scuola di Sant’Eusebio che ha visto finire sull’asfalto e poi in ospedale madre in gravidanza e figlio al seguito.

A questi incidenti dobbiamo aggiungerne due avvenuti in provincia di Genova: lo scorso 27 febbraio un uomo di 48 anni, Emiliano Campisi, è morto all’ospedale San Martino dopo essersi schiantato con la sua moto. L’uomo era stato trovato a terra da alcuni passanti e dopo il soccorso le sue condizioni inizialmente stabili erano peggiorate in pochi minuti, portando alla morte dopo poche ore.

Lo scorso 14 aprile, invece, Massimo Rosciglioni, 39enne di Lavagna e titolare di una ditta di termoidraulica è deceduto poche ore dopo il ricovero in ospedale dopo essere stato investito da un suv a Chiavari, lasciando moglie e due figli.

Una carneficina che si ripete ogni anno, e che purtroppo ha molte cause tra fatalità, imprudenze e condizioni del manto stradale e degli attraversamenti non sempre all’altezza. A prescindere dalle cause però il risultato tragico è sempre lo stesso: vite spezzate anzi tempo e il sangue che scorre sull’asfalto della nostra città.