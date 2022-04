Navette studenti e altri servizi aggiuntivi Covid, il 3 maggio incontro tra Regione e ministro Giovannini - Genova 24

Genova. È prevista per giovedì 3 maggio una riunione tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino e il ministro dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini per fare il punto sui servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale rivolti in particolare agli studenti liguri, servizi che Regione sta garantendo con risorse proprie dal giorno successivo al termine dello Stato di emergenza nazionale per la pandemia da Covid-19.

“Anche nei mesi precedenti al 31 marzo avevamo lanciato un grido d’allarme al governo – spiegano dalla Regione – perché questi servizi per il trasporto scolastico non fossero interrotti. Per questa ragione ci siamo impegnati a garantirne la copertura economica, auspicando lo stanziamento delle risorse nazionali necessarie”.

“Confidiamo che a seguito della riunione con il ministro prevista ai primi di maggio potranno essere espresse le opportune rassicurazioni in questo senso e per questo abbiamo ritenuto opportuno assicurare un nostro ulteriore impegno per la prosecuzione dei trasporti scolastici fino al 7 maggio”, concludono Toti e Berrini.