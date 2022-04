Murolo (Fdi): "Ricorso contro la linea Genova Ventimiglia, a sinistra e l'isolamento della città" - Genova 24

Genova. “Una pseudo associazione ambientalista ha firmato il ricorso contro il raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia. Come al solito la sinistra radical chic ha seguito la scia” così Giuseppe Murolo, candidato alle comunali di Genova per FdI e presidente Gre Liguria commenta la notizia della firma contro l’adeguamento della linea ferroviaria.

“In altre parole preferiscono code interminabili sull’autostrada con conseguente aumento dell’inquinamento ambientale, al trasporto su ferro ovvero quello più green”, aggiunge.

Una scelta che danneggia Genova e l’intera Liguria: “Ancora una volta la sinistra penalizza pendolari, lavoratori, studenti e turismo in nome di una decrescita felice tanto cara quando governava Regione e Comune”

“E’ palese che soffrano nel vedere realizzare un’opera infrastrutturale fondamentale e da sempre desiderata dai cittadini di tutta la Regione, visto non essere stati in grado di realizzarla loro in anni di amministrazione” conclude Murolo.