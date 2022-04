Municipi, la lista Toti pungola il centrosinistra: "Quote rosa, il manuale Sansa non funziona" - Genova 24

Genova. “Quote rosa e rossi di rabbia, Inutile, il manuale Sansa non funziona, meglio affidarsi al più infallibile Cencelli”, lo dicono dalla lista Toti per Bucci alle prossime elezioni comunali.

“La notizia che siano stati finalmente designati i candidati presidenti per i nove Municipi di Genova è certamente un passo avanti per la coalizione di centrosinistra. Ma anche il consigliere Ferruccio Sansa merita la ribalta in tutta questa vicenda, per la sua dote innegabile di saper stare sempre un passo indietro. Tenendo purtroppo al suo fianco le donne che ha usato come cavallo di battaglia politica”, si legge nella nota.

“Dopo aver pontificato per giorni contro il centrodestra che non darebbe spazio a rappresentanti femminili, Sansa si è dovuto ora dichiarare “leale” ai compagni che hanno relegato due donne alle candidature più “improbabili”. Ma una volta elaborato il peso specifico che ha il suo pensiero all’interno della coalizione, sotto sotto alla fine il consigliere Sansa sarà contento e… beato tra le donne, visto che i suoi alleati hanno fatto in modo di lasciargliele tutte a casa”, conclude la nota.