Municipi, acqua sul fuoco da Dello Strologo: "Unità d'intenti per trovare candidati e candidate" - Genova 24

Genova. Non si capisce se a infastidire il fronte progressista sia più l’impressione che non ci sia ancora un accordo sulle candidature dei municipi o invece l’idea che alcune “circoscrizioni” siano già assegnate in base alla versione “comunali 2022” del manuale Cencelli.

Sta di fatto che, dopo giorni in cui tra conclave e indiscrezioni, non è ancora chiaro chi correrà per presiedere i mini-consigli comunali, quanti saranno i presidenti confermati e quale la consistenza delle cosiddette quote rosa, dal quartier generale arriva una nota in cui si invitano i cittadini, gli elettori, a “prendere le distanze dagli scenari letti oggi sulla stampa”.

A parlare, non si capisce di quali articoli precisamente ma immaginiamo che l’appello sia generale, è lo stesso candidato sindaco Ariel Dello Strologo “a nome della coalizione”, dice, “che rappresento”.

“Le indiscrezioni non corrispondono alla realtà dei fatti, non ci sono nominativi e candidature già decise” si legge nella nota del campo progressista.

“L’esame approfondito della questione da parte delle forze politiche in campo progressista è ancora aperto – prosegue – tutte le necessarie considerazioni si stanno svolgendo in un clima di collaborazione e unità d’intenti, per arrivare a individuare i candidati e le candidate più idonei e rappresentativi”.

La riunione di domenica mattina, quella che avrebbe dovuto fornire i nomi in via definitiva, è stata aggiornata per e proseguirà domani, martedì 5 aprile. Non oggi, quindi, come qualcuno pensava. Segnale che forse i partiti si sono presi qualche ora di tempo per capire dove poter cedere e dove no.