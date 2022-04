Morta per un'emorragia cerebrale in gravidanza, i medici del San Martino salvano la sua bimba: donati gli organi di Ylenia - Genova 24

Genova. Stava per diventare mamma ma purtroppo non ha fatto in tempo a veder nascere la sua piccola, Ylenia, la giovane 34enne di Pignone, in provincia della Spezia, è morta per un’emorragia cerebrale.

Con un cesareo d’urgenza all’ottavo mese, i medici dell’ospedale San Martino di Genova sono però riusciti a salvare la figlia Greta, che per fortuna sta bene.

“Nonostante l’immenso dolore, la famiglia di Ylenia, con grande generosità, ha deciso di donare gli organi della donna – – dice il presidente di Regione Liguria – Un gesto che speriamo possa salvare altre vite. A papà Simone, alla piccola Greta e a tutta la comunità di Pignone vanno le mie più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutta Liguria”. Così il presidente di Regione Liguria sulla morte della giovane di 34 anni deceduta all’ottavo mese di gravidanza per una emorragia cerebrale.