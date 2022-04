Modello Genova per la nuova diga, la ministra Lamorgese: "I soldi non finiscano in mani sbagliate" - Genova 24

Genova. “Le risorse del Pnrr saranno tante, c’è bisogno davvero di un grande controllo, che le risorse non vadano a finire nelle mani sbagliate. E Genova in questo rappresenta davvero un modello se pensiamo al ponte Morandi, alle opere fatte in deroga che però hanno consentito tutti i lavori necessari”. A lanciare l’avvertimento è la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, oggi in Prefettura a Genova per firmare due protocolli di legalità per la nuova diga del porto e i lavori di ampliamento dei cantieri di Sestri Ponente, appalti che complessivamente cuberanno 1,4 miliardi e daranno lavoro a 10mila persone in cinque anni.

Il documento è stato sottoscritto anche dal governatore Giovanni Toti, dal sindaco Marco Bucci (che è anche commissario governative), dal prefetto Renato Franceschelli e dai segretari regionali dei sindacati degli edili, Federico Pezzoli (Fillea Cgil), Andrea Tafaria (Filca Cisl) e Mirko Trapasso (Feneal Uil). Si tratta di fatto di uno strumento molto simile a quello adottato per la costruzione del nuovo ponte sul Polcevera. Sono previsti particolari controlli per prevenire l‘infiltrazione di organizzazioni mafiose, evitare i fenomeni di corruzione e garantire la sicurezza nei cantieri. Attraverso il monitoraggio dei flussi di manodopera verranno accertate la regolarità contributiva e l’applicazione del contratto nazionale.

“È un protocollo di vigilanza rafforzato – spiega il presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini -. I controlli per queste due opere saranno particolarmente invasivi perché i rischi sono superiori. Noi abbiamo la fortuna di avere il precedente del ponte che ha già istituito e fatto funzionare la banca dati che sostanzialmente applicheremo a queste due opere e che consentirà di tracciare tutti i soggetti e le condizioni di lavoro nei cantieri, ma anche i flussi finanziari legati alle opere”.

La nuova diga del porto di Genova vale 950 milioni di euro ed è attualmente in corso di aggiudicazione (si conta di concludere la procedura entro giugno), mentre la rifunzionalizzazione dell’area portuale di Sestri Ponente ammonta a 428 milioni di opere di cui 330 milioni già assegnati al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Fincosit, Consorzio Stabile Grandi Lavori, Consorzio Integra Coop e Icm.

“Un protocollo che potrebbe essere anche applicato in altri territori, potrebbe essere un modello da portare anche su altre realtà territoriali – ha spiegato Lamorgese -. Questo è un metodo che abbiamo utilizzato come governo anche durante il periodo della pandemia, quando c’era necessità di dare risorse ai comuni. Abbiamo ritenuto di darle salvo poi fare controlli successivi che hanno consentito anche di trovare episodi di corruzione o di criminalità dietro. L’attività e la celerità sono assolutamente necessarie, ma mai bisogna recedere rispetto a quelli che sono i controlli necessari antimafia”.

“Il protocollo firmato oggi rappresenta la continuazione di un percorso a tutela dei lavoratori già sperimentato su grandi opere come il Terzo Valico o il ponte San Giorgio – affermano i sindacalisti firmatari del documento –. Definisce quello che sarà l’impianto di regole alle quali le imprese che lavoreranno nella costruzione della nuova diga foranea del porto di Genova e del ribaltamento a mare a Sestri Ponente dovranno attenersi: tutela dell’occupazione e dei diritti dei lavoratori di appalti e sub appalti, sicurezza sul lavoro, formazione e applicazione corretta del contratto dell’edilizia sono tra gli elementi qualificanti dell’intesa. Di particolare rilevanza anche la costituzione del tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera volto a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata e nel quale il sindacato sarà presente e farà la propria parte. In particolare il tavolo si occuperà di individuare le azioni con le quali definire le procedure di reclutamento di massima trasparenza, a garanzia non solo di lavoratori e imprese virtuose, ma più in generale di tutta la collettività”.

“È un accordo molto simile a quello che abbiamo fatto per il ponte – commenta il sindaco-commissario Marco Bucci -. Si è deciso di avere un sistema digitalizzato che controlla ingressi e uscite dai cantieri, quello che ci ha consentito di mandare via due aziende durante i lavori del ponte. È un sistema che funziona bene e vogliamo estenderlo a tutte le opere importanti come la nuova sopraelevata portuale, il tunnel sub-portuale, il tunnel della Val Fontanabuona. Queste sono le richieste che faremo per il futuro”.

“Genova è un ulteriore esempio – ha aggiunto il presidente ligure Giovanni Toti -. Abbiamo costruito il ponte Morandi in tempi rapidi senza alcun abbassamento della vigilanza sul fronte degli appalti. Questo vuol dire che si potrà fare presto e bene, e credo sia l’obiettivo di tutti in questo Paese. Per dare competitività all’Italia perché i cantieri marcino devono essere cantieri sani, onesti e controllati: questo non vuol dire necessariamente perdere molto tempo”.