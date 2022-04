Mezza Maratona di Genova, grande ritorno: pettorali tutti esauriti e tripletta kenyana sul podio - Genova 24

Genova. Ritorno in grande stile per la Mezza Maratona di Genova, dopo due anni di assenza (l’ultima edizione si era corsa il 14 aprile 2019). Questa mattina è andata in scena la sedicesima edizione dell’evento organizzato dall’Asd Podistica Peralto.

La corsa, con partenza e arrivo al Porto Antico, ha toccato i principali luoghi di interesse del centro della città lungo i 21,097 chilometri del percorso, portando i podisti a passare anche sulla sopraelevata.

Alla Mezza Maratona è stata affiancata la tradizionale CorriGenova, su un percorso più breve, di 13 chilometri. Per il ritorno alla piena normalità, però, bisognerà attendere il 2023: la FamilyRun tornerà l’anno prossimo mentre la partecipazione alle due gare è stata limitata. Sono stati assegnati 1.600 pettorali per la Mezza e 1.300 per la CorriGenova. Tutti esauriti, già giorni prima della gara. Una manifestazione di grande valenza anche sul piano turistico, dato che un gran numero di podisti sono giunti dalle altre regioni del nord Italia e non solo.

Alle 9, da piazza delle Feste, con grande entusiasmo, e accompagnati dai pacemaker coi palloncini, sono partiti i podisti della Mezza; alle 9,15 sono scattati i partecipanti alla CorriGenova, per la maggior parte vestiti di verde con la maglietta di questa edizione.

Partecipazione numerosissima ed anche di alto livello, come testimoniano i tempi degli atleti saliti sul podio. Martin Mumo Musyoka della Run2gether, che ha tagliato il traguardo per primo tra gli applausi, ha chiuso la gara in 1 ora 02’54”. Kenyano il vincitore, così come il resto del podio: secondo Simon Dudi Ekidor in 1h05’25”, terzo Amos Kipkemboi Bett in 1h09’12”, anch’essi entrambi della Run2gether.

Quarto classificato un atleta locale: Ghebrehanna Savio del Team Casa della Salute in 1h13’06”. Quinto Stefano Moraschetti (Atletica Paratico) in 1h03’17”, sesto Stefano Velatta (Maratoneti Genovesi) in 1h13’21”, settimo Carlo Cangiano (Albenga Runners) in 1h16’29”, ottavo Andrea Giorgianni (Delta Spedizioni) in 1h16’35”, nono Luca Campanella (Team Casa della Salute) in 1h16’45”, decimo Hicham El Jaoui (Delta Spedizioni) in 1h17’12”.

A seguire, undicesimo Alessio Vescovi (Corro Ergo Sum Runners), 12° Pietro Schiaffino (Atletica Due Perle), 13° Stefano Zennaro (Venezia Runners Atletica Murano), 14° Diego Bertolotti (Cus Parma), 15° Enrico Scatuzzi, 16° Elia Kuhnreich, 17° Massimo Gazzotti, 18° Alessio Bartali, 19° Giuseppe Vitello (Team Casa della Salute), 20° Antonio Rinaldi, 21° Simone Grondona (Team Casa della Salute), 22° Massimo Castagno (Inrun), 23° Cleverson Degli Esposti (Gabbi), 24° Marcello Patelli (GS Alpini Sovere), 25° Luigi Massone, 26° Jacopo Rubino, 27° Einar Bredeli, 28° Paolo Fiacchi (Zena Runners), 29° Filippo Ruffino (Atletica Gallipoli), 30° Paolo Gerbi (Delta Spedizioni).

Tra le donne ha primeggiato Elena Maria Petrini della #iloverun Athletic Terni, 57ª assoluta in 1 ora 24’14”; seconda Anna Bardelli della Podistica Peralto in 1h25’37”, terza Carlotta Federica Montanera (Podistica Torino) in 1h27’18”.

Quarto posto per Domenica Talia in 1h29’13”, quinta Giordana Baruffaldi (Cus Pavia) in 1h32’11”, sesta Laura Demaria (Vittorio Alfieri) in 1h33’33”, settima Francesca Calcagno (Rensen Sport Team) in 1h33’47”, ottava Benedetta Balostro (Maratoneti Genovesi) in 1h33’56”, nona Maddalena Tixe (Rensen Sport Team) in 1h34’03”, decima Daniela Pastorino (Gruppo Città di Genova) in 1h35’41”.

A seguire tutti gli altri, giunti in gruppetti o alla spicciolata, tutti a meritarsi gli applausi dei tanti spettatori lungo il percorso e il traguardo; chi in lotta con l’amico-rivale di sempre, chi a caccia del primato personale, chi alla ricerca della forma perduta dopo una lunga assenza dalle gare, chi semplicemente con la voglia di assaporare la soddisfazione di portare a termine la gara. All’arrivo della Mezza Maratona sono giunti in 1.239 (1.007 maschi e 232 femmine).

Clicca qui per consultare le classifiche complete della Mezza Maratona di Genova e della CorriGenova.

Per la CorriGenova, trattandosi di una gara non competitiva, la classifica non è stata redatta, ma sono stati indicati i tempi dei singoli podisti in ordine alfabetico. Sono arrivati al traguardo 1.019 partecipanti (620 maschi e 399 femmine), alcuni dei quali hanno chiuso la prova con tempi di tutto rispetto.

La partenza della Mezza Maratona di Genova

La partenza della CorriGenova