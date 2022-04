Metropolitana, scongiurato lo stop ai lavori: il consorzio ReseArch uscirà di scena "in silenzio" - Genova 24

Genova. Niente stop per il doppio cantiere del prolungamento della metropolitana verso Certosa e San Fruttuoso. Il consorzio ReseArch, colpito da interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Salerno e già escluso dai lavori per lo scolmatore del Bisagno, aveva vinto l’appalto da 47,8 milioni, con ribasso del 16%, in raggruppamento temporaneo di imprese con la mandataria Conpat. Ma, grazie a una norma contenuta nel codice degli appalti, il Comune di Genova non dovrà procedere a un nuovo affidamento. E i lavori potranno andare avanti come da programma.

A fornire una via d’uscita che evita il blocco del cantiere è precisamente l’articolo 48 della legge che regola i contratti pubblici, secondo cui “nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”.

“La legge consente la possibilità di un subentro – conferma l’assessore alla Mobilità Matteo Campora – quindi le attività che avrebbe dovuto eseguire ReseArch saranno affidate automaticamente a Conpat. Ma il consorzio finora non aveva fatto nulla perché non era nemmeno entrato in cantiere”.

Quindi all’atto pratico non cambia niente e, cosa più importante, non ci sarà un periodo di fermo. Per la verità dei due cantieri raggruppati dal Comune in un lotto unico solo uno è effettivamente entrato nel vivo, quello per il prolungamento da Brin a Canepari, dove proseguono le demolizioni propedeutiche alla costruzione del nuovo tratto di linea che correrà lungo la ferrovia dismessa fino a piazzale Palli. Lavori che tra l’altro hanno subito qualche giorni di stop a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. Qui il cronoprogramma prevede l’apertura nel 2023.

Sul lato di Terralba, invece, l’avanzamento appare più lento anche se Campora assicura che “sono in corso i rilievi e a fine maggio inizieranno le demolizioni“. L’obiettivo dichiarato dall’assessore l’anno scorso è quello di attivare la linea nel 2024 nonostante esistano ancora diverse incertezze tra cui il destino delle officine ferroviarie che interferiscono col tracciato.

Preoccupazioni ancora vive, invece, per il Terzo Valico: il consorzio ReseArch nel 2018 si era aggiudicato la gara del sesto lotto (tratta Pozzolo-Tortona) insieme a Mandelli per un valore ribassato di 76 milioni, ma in questo caso sembra improbabile il subentro della seconda classificata, strada che verrà percorsa dalla struttura commissariale guidata da Giovanni Toti per lo scolmatore del Bisagno. Cociv, in ogni caso, ha fatto sapere che prima di ogni decisione aspetterà il pronunciamento dei giudici.