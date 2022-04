Meteo: velature di passaggio, in serata arriva la tramontana - Genova 24

Liguria. Giornata che si apre con velature a tratti anche spesse. Il cielo sarà coperto almeno in parte tra imperiese e genovese, maggiori schiarite a Levante. Nel corso del pomeriggio, secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, cielo terso a parte ancora qualche velatura di passaggio.

Attenzione ai venti: al mattino tesi da Nord-Est sull’estremo ponente, deboli o moderati altrove. Dalla tarda serata previsto rinforzo della tramontana negli sbocchi vallivi di Genova e Savona.

Mare al mattino mosso su Golfo di Genova per onda lunga da sud-est.

Temperature minime stazionarie tra +7 e +11° C sulla costa, tra -1 e +5° C nell’interno, in leggero aumento le massime soprattutto lungo la fascia costiera tra +16 e +19° C, nell’interno tra +12 e +16° C.

Domani tramontana tesa negli sbocchi vallivi di Genova e Savona. Cielo ancora parzialmente nuvoloso ma nel complesso asciutto. Mare stirato sottocosta, mosso al largo. Temperature stazionarie.

Venerdì sarà una giornata classica di metà primavera: cielo sereno o poco nuvoloso. Brezze e temperature nella media.