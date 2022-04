Meteo: schiarite in Liguria e temperature massime in rialzo - Genova 24

Liguria. Alta pressione in lento ma graduale rinforzo sul Mediterraneo occidentale. Ecco le previsioni del Limet, Associazione ligure di meteorologia, per oggi e i prossimi giorni.

Stamattina resiste ancora una certa nuvolosità di tipo basso su diverse zone della nostra regione, ma gradualmente ci sarà spazio per delle schiarite. A partire dalle ore centrali della giornata attesi cieli sereni lungo la fascia costiera mentre sull’Appennino è previsto lo sviluppo di nubi cumuliformi, dove non si esclude anche qualche rovescio localizzato accompagnato da bassa attività temporalesca, più probabile tra la Val Trebbia e la Val Fontanabuona e su Alpi Liguri. Si annuvola (ma senza fenomeni) da metà pomeriggio in poi sui relativi tratti costieri.

Venti al mattino deboli o moderati da sud-est, fino a tesi da nord-est su imperiese. Nel pomeriggio deboli ovunque dai quadranti meridionali.

Mare inizialmente mosso a ponente, poco mosso altrove. Dal pomeriggio calo del moto ondoso ovunque.

Temperature stazionarie le mimime sulla costa tra +11 e +14°C, nell’interno tra +16 e +10° C, in generale aumento le massime sulla costa tra +16 e +20°C, nell’interno tra +11 e +16° C.

Domani, 28 aprile sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, qualche addensamento nuvoloso più nelle zone interne del savonese e dell’imperiese; passaggio di velature in giornata che non ostacolerà il generoso soleggiamento primaverile. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso. Temperature in aumento.

Venerdì 29 aprile soleggiato, qualche velatura, venti deboli e variabili.