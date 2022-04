Meteo: saranno tre giorni di pioggia e vento - Genova 24

Liguria. La prima delle due perturbazioni che interesseranno la Liguria in questi giorni è arrivata e, seppur frammentata, agirà tra oggi e domani. La seconda, più intensa, si farà sentire nel week-end secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia.

Le piogge sparse dell’alba saranno in trasferimento verso nord per lasciare spazio a parziali schiarite dal mare verso la terraferma già in mattinata. Più chiuso da nubi basse il tempo sui versanti padani con pioviggini insistenti. Tra il pomeriggio e la serata nuove precipitazioni deboli in risalita da sud-est in estensione a tutta la regione entro la successiva notte. Qualche nevicata sulle Alpi Liguri sopra i 1500 metri.

I venti saranno moderati da nord o nord-est in rinforzo fino a forti dalla sera.

Mare stirato sottocosta sul settore centro-orientale, molto mosso al largo e sull’imperiese.

Temperature stazionarie le minime sulla costa tra +11 e +14° C, nell’interno tra +3 e +7° C, in calo le massime sulla costa tra +13 e +16° C, nell’interno tra +6 e +10° C.

La giornata di domani, venerdì 22 aprile, sarà caratterizzata da forti venti da nord, con rinforzi a burrasca / burrasca forte tra Capo Mele e Voltri, Mar Ligure al largo al mattino. Generale attenuazione dal pomeriggio. Prevista nuvolosità irregolare con piogge deboli o moderate maggiormente concentrate nei settori interni del centro-levante. Tempo più asciutto a ponente. In giornata attenuazione delle precipitazioni e condizioni ovunque variabili fino a sera. Venti forti da nord al mattino, in progressiva attenuazione e rotazione a sud-ovest in serata. Mare molto mosso al largo e sull’imperiese, in attenuazione, stirato sotto costa sul settore centro-orientale. Temperature pressochè stazionarie.

Sabato previsto forte Scirocco su tutta la regione, tempo molto instabile con rovesci occasionalmente temporaleschi e mare molto mosso.