Meteo, rovesci al mattino con qualche schiarita verso sera. Il 25 aprile sarà nuvoloso ma asciutto - Genova 24

Genova. Una depressione proveniente dalla Francia tende a traslare verso est coinvolgendo il nord Italia e la nostra regione, ci attende una domenica caratterizzata da tempo instabile ed a tratti perturbato. Ad inizio settimana graduale miglioramento, anche se permarranno delle infiltrazioni Atlantiche che porteranno allo sviluppo di qualche fenomeno.

Avvisi: possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco.

Ventilazione sostenuta dai sud/sud-ovest, al mattino possibili rinforzi fino a burrasca sui valichi e versanti padani centro-orientali.

Mare fino ad agitato al largo e sul levante.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino instabilità diffusa con rovesci anche a carattere temporalesco, specie sul settore centro-orientale; fenomeni meno persistenti e di minore intensità sul resto della regione. Quota neve in calo fino a 1300/1500 metri su Alpi Liguri e Appennino orientale. Da metà/tarda mattinata esaurimento delle precipitazioni a ponente, non si escludono anche delle schiarite.

Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno il levante, specie interno. Altrove tempo generalmente asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi, a parte qualche fenomeno tra Alpi Liguri e Val Bormida in possibile sconfinamento lungo la costa sottostante.

Venti: per gran parte della giornata moderati o forti da sud/sud-ovest; non si escludono locali rinforzi fino a burrasca sui valichi e sui versanti padani centro-orientali, specie al mattino. In serata tenderanno a disporsi a rotazione ciclonica con intensità moderata o al più tesa.

Mari: al mattino molto mosso, fino ad agitato al largo e sul levante. Nel pomeriggio molto mosso sotto-costa, ancora agitato al largo.

Temperature: in lieve calo le minime, stazionarie od in lieve rialzo le massime.

Costa: min +9/14°C, max +14/19°C

Interno: min -1/+10°C, max +7/16°C