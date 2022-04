Meteo, nucleo artico sulla Liguria: weekend di pioggia, sui monti torna la neve - Genova 24

Liguria. Un nucleo freddo di matrice artica si getta nel Mar Ligure determinando una profonda depressione sul golfo nella mattinata di oggi, sabato, e tempo molto instabile per tutto il weekend. Ancora parziale instabilità lunedì e situazione in miglioramento martedì. Sono le previsioni di Limet.

Oggi, sabato 2 aprile, rischio di temporali sul Golfo in mattinata, con locali estensioni alla costa specie centro-orientale. Più sporadici i fenomeni a ponente. Non sono escluse grandinate sotto i rovesci più forti. Quota neve sopra i 400-500 metri in Appennino con possibile neve tonda o graupel anche più in basso. Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni con belle schiarite lungo le coste del Ponente. Ancora piovaschi nelle aree interne e quota neve in rialzo fino a 1000 metri.

Venti inizialmente forti da sud-est, in rotazione ad est e poi in indebolimento e ulteriore rotazione a nord nel pomeriggio su tutta la regione. Mare agitato o molto agitato al mattino specie al largo, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Temperature in diminuzione: saranno comprese sulla costa tra 6 e 14 gradi, nell’interno tra -3 e 7.

Domani, domenica 3 aprile, cielo irregolarmente nuvoloso su tutta la regione senza piogge al mattino. Nel pomeriggio rischio di temporali nell’entroterra e qualche rovescio anche lungo le coste centro occidentali, alternati comunque a schiarite. Qualche nevicata sopra gli 800-1000 metri. Temperature in ulteriore calo.

Per la giornata di lunedì 4 aprile ancora qualche pioggia al mattino, ma in attenuazione nell’arco della giornata quando prevarranno schiarite. Ventilazione debole e temperature in aumento.