Meteo Liguria: sabato con nuvole e libeccio, domenica sole ovunque - Genova 24

Liguria. La perturbazione che si è addossata contro la catena alpina nelle scorse ore portando ad una tempesta di libeccio al largo del Mar Ligure, tenderà a traslare verso levante nella giornata di domani. Di conseguenza subentreranno tese correnti dai quadranti settentrionali che riporteranno, nella giornata di domenica, condizioni di bel tempo.

Secondo il Centro Limet, nottata e mattinata di oggi sabato 9 aprile saranno caratterizzate ancora da qualche nube bassa specialmente sul levante costiero. Non sono da escludersi isolate e brevi pioviggini sullo spezzino. Tempo più soleggiato da Genova verso ponente. Verso metà giornata aumento dell’instabilità nelle zone interne, specialmente sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante dove non sono da escludersi brevi rovesci. Tempo in miglioramento altrove. In serata migliora ovunque.

Venti al mattino burrasca forte di Libeccio al largo del Mar Ligure come da avviso. Ancora dai quadranti meridionali anche lungo le coste del centro-levante. Da metà giornata brusca rotazione da nord con rinforzi fino a forte in serata un po’ su tutta la regione. Mare nella prima parte di giornata agitato al largo e sul levante, molto mosso altrove. A seguire moto ondoso in graduale calo anche sul Golfo e sul bacino orientale. Temperature in aumento nelle massime: sulla costa minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 14 e 19 gradi; all’interno minime tra 0 e 8 gradi, massime tra 12 e 19 gradi.

Domenica 10 aprile bella giornata soleggiata ovunque. Qualche cumulo pomeridiano innocuo sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante.

Venti in nottata ancora moderati dai quadranti settentrionali. Tenderanno a ruotare con intensità debole dai quadranti meridionali già dalla mattinata. Mare in calo da mosso a poco mosso sotto costa. Ancora localmente molto mosso la largo in nottata ma anche qui in rapido calo. Temperature in generale calo sia le minime che le massime.

Lunedì 11 aprile giornata generalmente soleggiata con il passaggio di innocue velature.

Temperature stazionarie. Mare generalmente poco mosso.