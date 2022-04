Meteo Liguria, Pasquetta con sole e temperature fresche. In settimana possibili piogge - Genova 24

Genova. Si mantiene un flusso più freddo per Pasquetta, seppur in un contesto comunque soleggiato, grazie alla protezione anticiclonica che tenderà gradualmente a cedere anche ad ovest, consentendo flussi più umidi nel corso della settimana e il ritorno della pioggia. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Lunedì 18 aprile. Giornata assolata su tutta la regione, seppur con la presenza di locali velature in transito, più diffuse verso sera. Venti: Ruotano dai quadranti meridionali, inizialmente deboli in rinforzo sino a moderati in serata. Mari: Da poco mosso a mosso in serata. Temperature: in lieve calo. Costa: min +9/12°C, max +15/19°C. Interno: min -1/+10°C, max +11/18°C

Martedì 19 aprile. Una perturbazione si avvicina da ovest. Inizialmente avremo nubi sparse. Successivo incremento della nuvolosità sino a cielo molto nuvoloso in serata, quando non si esclude qualche pioggia. Evoluzione da confermare. Venti: Meridionali moderati. Mari: Generalmente mosso. Temperature: Stazionarie od in lieve aumento le minime, stazionarie od in lieve calo le massime.

Mercoledì 20 aprile. Una perturbazione transiterà sulla penisola, con possibili piogge.Tuttavia è ancora da definire il realtà interessamento della nostra regione.