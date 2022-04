Meteo, in Liguria bel tempo per Pasqua e Pasquetta ma temperature in diminuzione - Genova 24

Genova. Pasqua e Pasquetta in compagnia di un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato in Liguria. Da martedì correnti umide dai quadranti meridionali determineranno un aumento della nuvolosità. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 17 aprile. Al mattino soleggiato su gran parte della regione; residua nuvolosità potrà interessare le zone interne e le Alpi Liguri, specie nelle prime ore mattutine. Nella seconda parte di giornata bel tempo ovunque, da segnalare solamente il transito di qualche velatura in serata. Venti: tra la notte ed il mattino tesi con rinforzi fino a forti o di burrasca da nord/nord-est; poi moderati o al più tesi da est/nord-est sul centro-levante, da est/sud-est altrove. Mari: nella prima parte di giornata fino a molto mosso al largo e sul ponente, tra poco mosso e mosso altrove; poi mosso sul bacino occidentale ed al largo, poco mosso sui restanti bacini. Temperature: in diminuzione. Costa: min +9/15°C, max +15/22°C. Interno: min -1/+10°C, max +11/18°C

Lunedì 18 aprile. Giornata stabile e soleggiata sull’intera regione; velature in transito al mattino ed in serata, specie sul centro-ponente.Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Mari: prevalentemente poco mosso, localmente mosso in serata. Temperature: stazionarie od in ulteriore calo nei valori massimi.

Martedì 19 aprile. Fin dal mattino nuvolosità in aumento su gran parte della regione, soprattutto sul settore centrale. Nel corso del pomeriggio ed in serata non si escludono deboli piovaschi tra Savonese e Genovesato. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare tra poco mosso e mosso.