Meteo, in Liguria ancora bel tempo e temperature primaverili. Sabato in arrivo temporali - Genova 24

Genova. Alta pressione ancora presente sull’Italia fino alla giornata di venerdì con temperature in aumento e tempo nel complesso buono. Sabato parziale aumento dell’instabilità nel pomeriggio, specie nelle aree interne, con qualche rovescio o temporale. Ecco dunque le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 14 aprile. Avvisi: vento teso da nord sul settore centro-occidentale della costa. Cielo e fenomeni: al mattino velature anche dense su tutta la regione, in spostamento verso nord. Seguirà un pomeriggio generalmente soleggiato con residue velature sul mare. Venti: tesi da nord sul settore centro-occidentale, deboli da nord-est a levante. Mari: molto mosso al largo e sull’Imperiese, stirato sotto costa altrove. Temperature: in aumento specie lungo la fascia costiera. Sulla costa minime tra 10 e 13 gradi, massime tra 18 e 22 gradi. Nell’interno minime tra 3 e 7 gradi, massime tra 14 e 18 gradi.

Venerdì 15 aprile. Avvisi: vento forte da nord a mattino sul settore centro-occidentale della costa. Cielo e fenomeni: bel tempo su tutta la regione a parte nubi di poco conto nel pomeriggio. Venti: tesi da nord negli sbocchi vallivi di Genova e Savona al mattino, in attenuazione, deboli orientali altrove. Mari: stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature: in ulteriore lieve aumento specie lungo le coste.

Sabato 16 aprile. Probabili fenomeni temporaleschi nel pomeriggio nelle aree interne, in parziale sconfinamento lungo le coste in serata. Ventilazione debole orientale, temperature in calo.