Meteo, ancora qualche nuvola al mattino ma l'alta pressione torna a dominare il Mediterraneo - Genova 24

Genova. Passaggio di una debole perturbazione a nord dell’arco alpino. Sarà seguito dal rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale.

Cielo e Fenomeni: nubi sparse sul centro-levante, non si esclude qualche sgocciolio su Genovesato; aperture su Rivera dei Fiori e dal pomeriggio sul levante costiero.

Venti: libeccio/teso forte al largo in esaurimento, scirocco di ritorno moderato su Golfo di Genova e Tigullio.

Mari: inizialmente molto mosso a levante per onda da libeccio in progressiva scaduta; mosso ovunque dal pomeriggio con moto ondoso in ulteriore calo.

Temperature: stazionarie

Costa: min +10/14°C, max +14/18°C

Interno: min +4/10°C, max +9/15°C