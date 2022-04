Mercato immobiliare, negli ultimi 3 mesi in Liguria meglio gli affitti delle compravendite - Genova 24

Liguria. Se il 2021 si era chiuso con ottime premesse per il nuovo anno del mattone ligure e il mercato immobiliare della regione appariva tornato in salute, alla fine del primo trimestre del 2022 queste previsioni trovano conferma più nel comparto delle locazioni che in quello delle compravendite. A dimostrarlo sono i dati analizzati dal portale Immobiliare.it, nell’Osservatorio annuale sul settore residenziale curato da Immobiliare.it Insights.

In particolare, la domanda di immobili in vendita è aumentata di quasi 11 punti percentuali a fronte di costi medi leggermente diminuiti (-0,9%) e di un’offerta che fatica a liberarsi dello stock accumulato negli anni della pandemia. Discorso completamente diverso per il mercato delle locazioni: prezzi in aumento (+2,1%), domanda in forte ascesa (+26%) e stock che si snellisce (-6,3%) negli ultimi tre mesi. In generale, per comprare casa in Liguria sono necessari mediamente 2.490 euro al metro quadro, mentre per affittarla si è arrivati a 9,1 euro/mq.

Il mercato delle compravendite nelle città e nelle province liguri

Per quanto riguarda il capitolo prezzi, tutti i capoluoghi e le loro province sono accomunati da un trend di stabilità, con poche eccezioni. In particolare, va segnalata la città di Imperia, che ha perso il 3,2% del valore, mentre a fare meglio è la città di Savona che vede i costi aumentare di un punto e mezzo percentuale.

Nella città della fortezza del Priamar i prezzi sono aumentati nonostante un accumulo significativo di immobili in vendita che negli ultimi tre mesi ha raggiunto accumuli record sopra al 28%. Guardando alle singole località, l’ultimo trimestre mostra un andamento a due velocità: da un lato Imperia e La Spezia che performano particolarmente bene e vedono lo stock diminuire sia in città che in provincia e dall’altro Genova e la già citata Savona che invece continuano a vedere aumentare l’offerta di immobili. Infine, l’interesse di chi cerca casa in Liguria è cresciuto ovunque, con un picco di quasi il 20% per la città di Imperia e del 18,9% nella provincia di Savona.

Affitti in aumento con un interesse sempre crescente

Il mercato delle locazioni mostra canoni aumentati ovunque nell’ultimo anno. In questo caso ha segnato il record della regione la città di Savona, dove i valori sono cresciuti del 5,4% e la provincia si conferma la più costosa con un budget medio di 13 euro/mq. Diminuisce particolarmente lo stock di case disponibili a Genova (-14,6%) e in provincia di Imperia (-10,9%). Per quanto riguarda poi la domanda di chi cerca in locazione, la Liguria ha chiuso un trimestre molto positivo con valori in aumento a doppia cifra ovunque e la crescita record di 95 punti percentuali per la provincia di Savona.

I MUTUI

Secondo l’analisi di Facile.it e Mutui.it, nel primo trimestre dell’anno l’età media degli aspiranti mutuatari in Liguria è scesa a poco più di 37 anni e mezzo; un cambiamento epocale se si considera che appena 12 mesi fa chi presentava domanda di finanziamento in regione aveva, sempre in media, 41 anni e mezzo. La prima casa, invece, i liguri la comprano, in media, a 35 anni e mezzo; erano 40 nel primo trimestre 2021.

Il calo dell’età media – si legge nell’analisi realizzata su un campione quasi 6.000 richieste di mutuo raccolte in Liguria* – è legato all’aumento dei giovani che, grazie alle agevolazioni statali, si sono rivolti ad un istituto di credito; nei primi 3 mesi dell’anno il 52% del totale delle domande di finanziamento presentate nella regione è stata firmata da un under 36, valore in netto aumento rispetto allo stesso periodo del 2021, quando la percentuale era pari al 37%.

L’andamento provinciale

Analizzando i valori medi regionali emerge che, nel primo trimestre 2022, gli aspiranti mutuatari liguri hanno cercato di ottenere, in media, 131.758 euro (+5% su base annua), mentre il valore degli immobili oggetto di mutuo è calato a 180.582 euro (-4%). Il Loan To Value (rapporto tra valore del mutuo e valore dell’immobile) è salito al 79% (era il 71% dodici mesi fa); i piani di ammortamento si sono allungati, passando da 23 a 25 anni.

Guardando all’andamento della richiesta a livello provinciale emerge che l’area che ha registrato la crescita più importante è quella di Genova, dove l’importo medio richiesto è salito dell’8%, arrivando a 127.640 euro. Seguono nella graduatoria ligure la provincia di Savona, che ha registrato un aumento del 6% rispetto al primo trimestre 2021 (144.755 euro), e quella di La Spezia, dove l’incremento è stato “solo” dell’1%, raggiungendo i 132.786 euro.

Valore in calo, invece, per la provincia di Imperia, dove l’importo medio richiesto nel primo trimestre 2022, pari a 131.329 euro, è diminuito del 5%.

Mutui prima casa in aumento

Torna a crescere in Liguria anche la richiesta di mutui per l’acquisto della prima casa: nel primo trimestre dell’anno il 78% delle domande di finanziamento raccolte online era per questa finalità, in aumento di ben 16 punti percentuali rispetto al 2021. In media, chi si è rivolto ad un istituto di credito per comprare l’abitazione principale aveva, all’atto della firma, poco più di 35 anni e mezzo, e ha chiesto 134.188 euro da restituire in 26 anni.

Tassi in risalita, i fissi verso il 2%

Analizzando l’offerta bancaria emerge che questa prima parte dell’anno, anche a causa del complesso scenario internazionale, è stata caratterizzata da un aumento generalizzato dei tassi di interesse e, in particolare, di quello fisso.

Secondo le simulazioni di Facile.it*, per un mutuo da 126.000 e LTV al 70% da restituire in 25 anni, i TAEG fissi disponibili oggi online partono dal’1,71%, con una rata mensile di 507 euro, vale a dire 41 euro in più al mese rispetto allo scorso anno (quando il Taeg partiva da 1,04% e la rata da 466 euro). Con queste condizioni, chi chiede oggi un mutuo a tasso fisso paga, per tutta la durata del finanziamento, circa 12.300 euro in più di interessi rispetto a un anno fa.

Più stabile la situazione sul fronte dei tassi variabili, con indici che partono, per la simulazione indicata, dallo 0,82% e una rata di 461 euro. Con l’aumento degli indici fissi, il tasso variabile torna ad essere una ulteriore e valida alternativa per chi vuole sottoscrivere un mutuo.