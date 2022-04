Mercato comunale di piazzale Parenzo, sopralluogo di Bordilli: "Al primo piano la somministrazione" - Genova 24

Genova. Sta prendendo sempre piu forma il nuovo mercato comunale di piazzale Parenzo.

Negli scorsi giorni l’assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli ha effettuato un sopralluogo con la consigliera di municipio Cristina Scarfogliero, Ascom-Confcommercio e il consorzio La Grande Spesa che gestirà il mercato e che sta effettuando i lavori.

“Un mercato che nel 2017 abbiamo ereditato in uno stato di desolazione e con soli tre banchi – dice Bordilli – eppure queste strutture hanno una loro valenza in quanto all’interno di quartieri e con una funzione non solo commerciale ma anche sociale. Siamo, infatti, in una zona strategica per tutta la Valbisagno: tra il quartiere di Marassi e quello di Staglieno. Abbiamo lavorato per mantenere la funzione di mercato andando ad aggiungere quella di somministrazione con la quale il mercato potra essere attrattivo anche alla sera”.

Il progetto prevede la completa ristrutturazione e messa a norma della struttura mercatale, la cui costruzione risale al 1930: dopo la demolizione della copertura in ferro e amianto, adeguatamente smaltito, la nuova superficie commerciale sarà destinato alle attività di somministrazione e alla vita di quartiere. Il mercato, caratterizzato da ampie vetrate, prevede due livelli: al piano terra ci saranno i banchi con i prodotti freschi di qualità e al primo piano l’attività di somministrazione.

“Questa operazione, su cui lavoriamo da tempo insieme a Feseo-Confcommercio, nel prezioso ruolo di facilitatore, – continua Bordilli – si inserisce nel quadro più generale della promozione e del potenziamento dei mercati comunali, che sono al centro di un’azione organica da parte della nostra amministrazione e del mio assessorato: mantenendo l’impegno preso con i cittadini in campagna elettorale, stiamo lavorando al rilancio delle strutture sia quelle al dettaglio, con il coinvolgimento degli operatori consorziati, sia quelle all’ingrosso, con intervento diretto del Comune. Sono in corso due importanti bandi di riqualificazione sul mercato di via Isonzo e sul mercato di Certosa che contiamo di chiudere nei primissimi giorni di maggio: dalle delegazioni al centro città, un lavoro importante per il commercio cittadino”