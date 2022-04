"Meloni neonazista", infuria la bufera su Canfora. Gambino: "Mai più a Palazzo Ducale" - Genova 24

Genova. Arriva anche a Genova la bufera politica scatenatasi dalle parole del filosofo, storico e saggista Luciano Canfora che durante un incontro sull’Ucraina organizzato in un liceo di Bari avrebbe definito Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, come “terribilissima” e “neonazista nell’animo”.

Parole che hanno letteralmente fatto esplodere la polemica con reazioni a livello nazionale. Anche a Genova Fratelli d’Italia alza la voce: “Palazzo Ducale ha scelto per la direzione della XII edizione del Festival La Storia in Piazza Luciano Canfora. Una scelta che spero non si ripeta mai più – dichiara Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile in quota FdI – Faccio fatica a definire filosofo e intellettuale una persona che si permette di definire Giorgia Meloni neonazista. Sono parole disgustose, inaccettabili. Fa bene Giorgia a volerlo querelare. Palazzo Ducale dovrebbe anche indignarsi per le affermazioni relative alla stampa e ai giornalisti secondo Canfora governate dal Bilderberg e dalle élite sovranazionali”.

Secondo il consigliere queste sarebbero “Tesi complottiste che sfiorano il ridicolo offendendo il nostro sistema politico. Spero che la sinistra non taccia. Così come le tante donne del PD sempre in prima linea a esprimere solidarietà femminile ma forse con chi la pensa come loro? Personalmente sono sconcertato anche da chi forse con poca cura e attenzione invita certe personalità a curare importanti festival storici. Queste dichiarazioni è vero che sono successive al festival, ma chi gestisce il cuore della cultura genovese deve prevenire con dei no secchi a chi mostra di solito certe ambiguità”.

Canfora, 79 anni, è uno dei più importanti saggisti italiani in vita, i suoi volumi sono stati pubblicati in molte lingue. Attualmente è professore all’Università di Bari e coordinatore scientifico della Scuola superiore di studi storici di San Marino. È membro dei comitati direttivi di diverse riviste, anche straniere, in Italia di Limes (Gruppo L’Espresso). È membro della Fondazione Istituto Gramsci e del comitato scientifico dell’Enciclopedia Treccani. Recentemente è stato più volte attaccato durante i programmi televisivi per la sua posizione contro l’invio alle armi in Ucraina e sulla sua lettura del conflitto radicato, a suo avviso, nello scontro decennale tra Nato e Russia per il controllo delle aree geopolitiche di influenza.