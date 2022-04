Mediazione culturale, Lodi (Pd): "Grave ritardo del Comune nell'attivare il servizio nelle scuole" - Genova 24

Genova. “Per un anno intero le scuole cittadine non hanno potuto avvalersi del servizio di mediazione culturale del Comune, lasciando soli bambini e famiglie. Colpa di ritardi ed errori nel bando commessi anche da parte dell’amministrazione”. Lo ha denunciato la consigliera comunale del Pd Cristina Lodi con una interrogazione a risposta immediata alla giunta.

“Si tratta di una situazione molto grave rispetto all’identità interculturale della nostra città, dove i bambini che arrivano a seguito di ricongiungimento familiare dovrebbero da subito essere accompagnati in un percorso di mediazione culturale – purtroppo, l’amministrazione ha dato prova di non avere a cuore questo tipo di servizio, prova anche il fatto che il maggiore punteggio nella valutazione del bando è stato dato all’offerta economica e non alla proposta di merito, evidentemente per il Comune l’obiettivo principale era quello di risparmiare”.

“Anche oggi, di fronte all’emergenza ucraina, ci pare che, al di là delle iniziative assunte dalle scuole, da parte dell’amministrazione non sia stato attivato nessun tipo di percorso per accogliere nella maniera più adeguata i piccoli profughi nelle scuole”, conclude.