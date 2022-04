Matikj: "Il 20 maggio riprende il processo contro De Paoli, comitato per gli immigrati parte civile" - Genova 24

Genova. “Si terrà presso il Tribunale di Genova il 20 maggio 2022, alle 9,35 davanti al Magistrato Filippo Pisaturo il processo contro Giovanni De Paoli, imputato per aver detto da allora consigliere regionale leghista quel 10 febbraio del 2016, nel corso di un incontro con l’associazione AGEDO di Genova, che «se avesse un figlio omosessuale lo butterebbe in una caldaia e lo brucerebbe», fatto aggravato perché commesso per finalità di discriminazione”.

Lo afferma Aleksandra Matikj, presidentessa del Comitato per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione, che aveva denunciato l’episodio e che è ammesso al processo come parte civile.

“È il primo caso contro l’omofobia in Italia. Alla scorsa udienza siamo stati ammessi quali parte civile come Comitato – dice Aleksandra Matikj – sarà una sentenza molto importante a difesa di quelle che potrebbero essere le prossime eventuali vittime”.

“In Italia manca tuttora una legge ufficiale approvata contro l’omobitransfobia. Dalla Liguria abbiamo portato a Roma quasi 60mila firme in appoggio alla Legge Zan, che il Senato ha accolto ma purtroppo non è stata approvata”, conclude.