Massimiliano Campioni, musicista genovese, è il primo sindacalista neoeletto in RSU dell'ospedale Evangelico di Voltri e Castelletto - Genova 24

Per tutti conosciuto come Max Campioni, musicista e autore, all’anagrafe Massimiliano Campioni, è il primo sindacalista neoeletto in RSU dell’ospedale Evangelico di Voltri e Castelletto.

Con largo consenso ha stravinto le ultime elezioni nel sindacato CISL con ben 96 preferenze, in assoluto il candidato che ha preso più voti di tutti e quattro i sindacati.

Molti lo ricorderanno per il progetto benefico “Ora che”, brano scritto di suo pugno nel 2011, prodotto da Maia Records, realizzato per raccogliere fondi per l’alluvione che colpì Genova il 4 novembre 2011 e che vide la partecipazione di numerosi musicisti e cantanti della scena musicale genovese e non solo, fra i quali Vittorio De Scalzi, Michele, Piero Parodi, Giorgio Usai, Irene Fornaciari, Roberto Tiranti, i Delirium, i Trilli, i Buio Pesto, il Gabibbo di Striscia la Notizia e molti altri.

Sempre suo il brano “Puttana Miseria”, progetto realizzato insieme al suo amico fraterno Vladimiro Zullo (Vladi dei Trilli) per la Comunità di San Benedetto che vide anche la grande partecipazione del compianto Don Andrea Gallo. In seguito lo stesso Don Gallo li citò per riconoscenza e amicizia nel suo libro “Sopra ogni cosa. Il Vangelo laico secondo Fabrizio De Andrè nel testamento di un profeta”.

Da anni Max Campioni ha deciso di portare la stessa passione e dedizione nel mondo sindacale promuovendo l’idea di un sindacato che realmente si interessi dei bisogni delle persone, andando al nocciolo dei problemi senza trovare scuse, ma trovando soluzioni.