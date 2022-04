Mascherine a scuola fino al 15 giugno. Scatta la protesta delle famiglie: "Speditele al ministero" - Genova 24

Genova. L’Italia è il paese europeo che con più prudenza sta mettendo da parte le tante normative e provvedimenti pensati in questi mesi per provare ad arginare la pandemia. Ieri il Governo ha stabilito la road map per la gestione delle mascherine, che resteranno obbligatorie al chiuso per trasporti, cinema, eventi al chiuso, sanità fino al 15 giugno. Oltre a questi locali, i dispositivi di protezione resteranno obbligatori anche per tutto i lavoratori della scuola e per gli studenti dalle elementari in sù.

Una scelta in realtà che era già stata presa in concerto con il Ministero dell’Istruzione, e che di fatto è stata confermata nelle scorse ore, scatenando perplessità e qualche mal di pancia. Sono in molti infatti a chiedersi come questo potrà essere gestito nelle prossime settimane, quando in tutta Italia, e soprattutto in alcune regioni, tra cui la Liguria, le temperature inizieranno a salire considerevolmente.

Per questo scatta la protesta. “Imbusta una mascherina e mandala al Ministero dell’Istruzione”. Questa l’iniziativa veicolata in tutta Italia dealla “Rete nazionale Scuola in Presenza” per chiedere a genitori, docenti e studenti di restituire le mascherine. Un gesto simbolico volto a chiedere la fine dell’obbligo dei dispositivi in classe. La stessa Rete, che rappresenta oltre 40 comitati nella Penisola creati in contrapposizione alla didattica a distanza, sta facendo girare tra presidi, insegnanti e utenti delle scuole, un documento che sostiene le ragioni di questa posizione.

“Siamo ormai gli unici in Europa a pretendere l’utilizzo delle mascherine dentro la scuola, siamo certi che questo non possa che far riflettere – si legge nel documento diffuso -. Bisogna essere prudenti. Non dobbiamo abbassare la guardia. Però è innegabile che la pandemia, oggi, non è la stessa di marzo 2020. Con la fine dello stato d’emergenza molte misure restrittive vengono meno, ma l’Italia è la più lenta a ripristinare la normalità. Il caso che ora ci sta più a cuore è quello delle mascherine imposte a scuola”.